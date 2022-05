Mujeres, niñas y adolescentes que viven en medio de la desigualdad

Carranco explicó que una las razones por las que existen menos madres en Ecuador es que, hace 30 años, las mujeres ahora piensan en construir un proyecto de vida y analizan más detenidamente las condiciones de desigualdad . En ese sentido, ellas ven que los empleos no son seguros y la pobreza es una condición para no traer niños al mundo.

La tasa de natalidad pasó de 31 por cada 1 000 habitantes en 1990 a 15 en el 2020, según datos del INEC. No obstante, pese a la reducción, Ecuador es el tercer país de la región cuyas mamás tienen más hijos por detrás de Guatemala y Bolivia.

Aborto por violación

Para Carranco, las feministas perdieron la batalla de la Ley del Aborto por violación con los gobiernos de Correa y Lasso. A su juicio, las adolescentes se embarazan porque las violan. Como solución a esa problemática, ella planteó que en las familias y escuelas se hable sobre la sexualidad sin tapujos.

“La educación sexual debería comenzar desde los adolescentes iniciales, que tienen entre 12 y 14 años”, expresó.

Martínez, en cambio, otro inconveniente es que las niñas no logran diferenciar a quienes las cuidan de quienes las vulneran. Añadió que ni la familia ni las escuelas son lugares de protección.

Además, la situación se agrava porque existen familias empobrecidas y ven oportunidades económicas en que una niña se una con alguien. “El ejercicio libre de los derechos sexuales no es algo malo per se, pero no existen herramientas para diferenciar si hay violencia sexual”.

Dallyana Paissalaigue enfatizó que en la actualidad se vive en una sociedad machista y ese patrón perpetúa la violencia que debe cambiar. Mencionó que los niños deben saber que “su cuerpo es sagrado y nadie lo puede tocar”.

Planteó que la educación y creación de una escala de valores son fundamentales para acabar con los patrones de violencia.