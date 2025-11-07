Ecuavisa recibe reconocimiento durante la sesión solemne por los 205 años del Guayas

Guayas conmemora este sábado 8 de noviembre sus 205 años de provincialización. En vísperas de la fecha, la Prefectura del Guayas realizó este viernes la sesión solemne en el Parque Histórico de Samborondón, donde se entregaron reconocimientos, se firmaron acuerdos interinstitucionales y la prefecta Marcela Aguiñaga presentó un balance de sus más de dos años de gestión.

Entre los galardonados, Ecuavisa recibió la condecoración al mérito institucional por sus 58 años de servicio informativo, cultural y de entretenimiento. El reconocimiento fue entregado al jefe de Producto Digital, Luis Alvarado Jiménez.

También fueron distinguidas la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Asociación Probienestar de la Familia Ecuatoriana (Aprofe) en la misma categoría.

El mérito empresarial fue otorgado a Iván Baquerizo Alvarado, mientras que Jonathan Benavides Obregón, Kiara Rodríguez y Jeremy Peralta González fueron reconocidos por su trayectoria deportiva.

En el ámbito cultural, el actor y gestor cultural Augusto Enríquez Carrillo recibió la distinción al mérito artístico, y de manera póstuma se homenajeó al director y actor Luis Aguirre Ford, cuyo reconocimiento fue recibido por su viuda.

Durante el acto, Aguiñaga suscribió junto a los prefectos de Manabí, Los Ríos, Chimborazo, Cañar y Cotopaxi un convenio para la recuperación de la cuenca hídrica del río Guayas. Además, se firmó un memorando de entendimiento con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) para la entrega en comodato de un edificio del campus Las Peñas (centro de Guayaquil), donde se implementará un centro de emprendimiento e innovación.

En su discurso, la prefecta destacó los avances en infraestructura vial, educación, innovación y desarrollo agropecuario, entre ellos el programa de mejoramiento genético y el censo agropecuario provincial, cuyos resultados preliminares revelan que el 80 % del campo guayasense está en manos de pequeños productores, y que los principales cultivos son arroz, cacao y caña de azúcar.