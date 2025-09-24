Cinco personas fallecieron en el siniestro de tránsito de un bus en San Mateo, Esmeraldas

El <b>siniestro de un bus doble piso dejó a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/motociclista-murio-tras-fuerte-choque-en-la-via-a-daule-DA10015622 target=_blank>cinco personas fallecidas</a> y varias heridas</b>, tras chocarse con un camión en San Mateo, Esmeraldas, la noche de este miércoles 24 de septiembre. El ECU 911 <b>comuni</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/accidente-transito-muerto-tumbaco-FD10138159 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/nueve-fallecidos-choque-vehiculos-montecristi-MI9794592 target=_blank></a></b>