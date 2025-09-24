Ecuador
24 sep 2025 , 22:18

Cinco personas fallecieron en el siniestro de tránsito de un bus en San Mateo, Esmeraldas

El bus partió de Tulcán y se dirigía a Esmeraldas. El ECU 911 indicó que el bus tuvo un siniestro con un camión a las 19:00 de este miércoles.

   
  • Cinco personas fallecieron en el siniestro de tránsito de un bus en San Mateo, Esmeraldas
    Imagen del volcamiento de un bus en San Mateo, Esmeraldas.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

El siniestro de un bus doble piso dejó a cinco personas fallecidas y varias heridas, tras chocarse con un camión en San Mateo, Esmeraldas, la noche de este miércoles 24 de septiembre.

El ECU 911 comunicó en redes sociales que el siniestro de tránsito se reportó cerca de las 19:00. De acuerdo a pasajeros del vehículo de transporte, los dos pisos estaban casi llenos y el conductor conducía a alta velocidad.

Le puede interesar: Un choque entre un bus y una moto deja un muerto, en Tumbaco

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades aún no daban una cifra exacta de personas heridas por este percance, pues continúan con los labores de rescate.

Entre los afectados se encuentra el chofer, quien fue trasladado al Hospital Delfina Torres de Esmeraldas.

Lea también: Nueve fallecidos tras choque entre dos vehículos en vía Montecristi-Manta

La emergencia fue atendida por la Policía, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas.

Temas
accidente de tránsito
ECU 911
siniestro de tránsito
Esmeraldas
San Mateo
Noticias
Recomendadas