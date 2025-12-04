Personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a capacitaciones para acceder al mercado laboral

El <b>Ministerio de Trabajo</b> lanzó este 4 de diciembre el programa 'Inclusión laboral con derechos' para ofrecer capacitaciones y cursos a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/discapacidad target=_blank>personas con discapacidad</a>. El objetivo es que puedan fortalecer<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/dia-internacional-discapacidad-pacientes-ecuador-certificacion-OE10509698 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/familiares-personas-discapacidad-denuncian-retrasos-tramites-obtener-certificado-DA10101046 target=_blank></a>