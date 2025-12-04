Personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a capacitaciones para acceder al mercado laboral

El Ministerio de Trabajo lanzó este 4 de diciembre el programa 'Inclusión laboral con derechos' para ofrecer capacitaciones y cursos a personas con discapacidad.

El objetivo es que puedan fortalecer sus conocimientos y habilidades para insertarse al mercado laboral "en condiciones justas y accesibles".

Está dirigido a jóvenes de 18 a 26 años, mujeres y adultos de 45 a 64 años con discapacidad.

Los cursos serán virtuales y presenciales con una duración de 45 a 90 horas y estarán disponibles en la plataforma del Servicio Público de Empleo 'Encuentra Empleo' (encuentraempleo.trabajo..gob.ec).

A la fecha, en Ecuador 67 623 personas con discapacidad están vinculadas laboralmente, de las cuales 35 144 tienen discapacidad física, 10 963 discapacidad auditiva y 10 571 discapacidad visual.

Las provincias con mayor número de personas con discapacidad incluidas laboralmente son: Guayas con 18 216, Pichincha con 17 320, Manabí con 4 807 y Azuay con 4 197.

