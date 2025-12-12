Una persona murió tras un siniestro de tránsito en la Panamaricana Sur

Un <b>camión y un automóvil</b> se chocaron, la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/via-panamericana-sur target=_blank>Panamericana Sur</a></b>, a la altura del sector de Alóag, salida sur del<b> Distrito Metropolitano de Quito</b>,<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/choque-camion-auto-fallecido-heridos-mejia-JF9106092 target=_blank></a></b>