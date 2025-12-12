Ecuador
Una persona murió tras un siniestro de tránsito en la Panamaricana Sur

Ocurrió la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, a la altura de Alóag. Otra persona resultó herida.

   
    El choque de los automotores en la Panamericana Norte, este 12 de diciembre de 2025. ( Cortesía del ECU 911 )
Un camión y un automóvil se chocaron, la mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, en la Panamericana Sur, a la altura del sector de Alóag, salida sur del Distrito Metropolitano de Quito, informó el sistema de emergencias ECU 911.

Desde la Sala Operativa Mejía se coordinó la atención con la Policía Nacional, Panavial y el Cuerpo de Bomberos de Machachi. Una persona resultó herida y otra falleció.

Al momento, la circulación vehicular se encuentra totalmente habilitada. Las autoridades pidieron a la gente que conduzca con precaución.

