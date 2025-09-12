Ecuador
12 sep 2025 , 11:04

Perforación petrolera en Ecuador suma 6 000 barriles diarios a la producción nacional

EP Petroecuador reportó que la campaña iniciada en junio de 2025 suma más de 6.000 barriles por día a la producción nacional, con aportes de los campos Gacela, Tetete y Pucuna.

   
    Campaña de perforación supera expectativas, eleva la producción petrolera diaria. ( Petroecuador )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
La campaña de perforación iniciada por EP Petroecuador el 3 de junio de 2025 reporta resultados en varios bloques del país. Los campos Gacela, Tetete y Pucuna aportan más de 6.000 barriles adicionales por día, equivalentes a alrededor de USD 373.000 diarios.

Durante este año y con proyección hacia 2026, la empresa ejecuta trabajos en los activos Libertador, Coca Payamino y Palo Azul, ubicados en Sucumbíos y Orellana. En estos bloques se realizan perforaciones de pozos de desarrollo en Tetete, Gacela y Pucuna, además de pozos exploratorios en Tetete Sur y Tetete Oeste.

En Pucuna, la producción alcanzó 4 200 barriles adicionales diarios, por encima de los 2 800 BPPD previstos inicialmente. En el Bloque 57, los pozos direccionales Tetete 14 y Tetete 17 elevaron la producción en 900 barriles, alcanzando más de 1.150 BPPD, un crecimiento del 196%.

En Orellana, el Bloque 7 (Coca Payamino Yuralpa) logró una producción de más de 20 000 BPPD tras la intervención en dos de sus cuatro pozos de desarrollo planificados con técnicas de fracturamiento hidráulico. Esto representa alrededor de USD 1’245 000 diarios.

