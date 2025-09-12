Perforación petrolera en Ecuador suma 6 000 barriles diarios a la producción nacional

La campaña de perforación iniciada por <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/petroecuador><b>EP Petroecuador</b> </a>el 3 de junio de 2025 reporta resultados en varios bloques del país. Los campos Gacela, Tetete y Pucuna<b> aportan más de 6.000 barriles adicionales</b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-recupera-barriles-petroleo-limpieza-GI10094288></a></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/laboratorios-petroecuador-falta-personal-denuncia-KH10068424></a></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/petroecuador-exportacion-crudo-usd-700-millones-MC10039342></a></b> <b></b><b></b>