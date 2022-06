Desabastecimiento de víveres y sobreprecio de productos en mercados de Guayaquil

Ciertos productos que llegan desde la Sierra comienzan a escasear en los mercados de Guayaquil debido al bloqueo de vías por las manifestaciones en varias provincias, que este viernes 17 de junio cumplen su quinto día.

Un equipo de Ecuavisa recorrió varios centros de abastos, entre esos el Mercado de Sauces 9 (norte), y constató que el brócoli, la coliflor, la zanahoria, la lechuga y la hierbita están escasos, se han encarecido o no están tan frescos.

"No hay brócoli, no hay culantro, no hay hierba buena, no hay cebolla ni zanahoria", dijo este jueves Marco Quirola, un comprador del Mercado de Sauces 9.

"La hierbita está escaseando, 50 centavos un poquito de hierbita", acotó otro comprador.

El titular de la Dirección Municipal de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, Gustavo Zúñiga, reconoce las dificultades en el suministro de víveres y piden la apertura de un corredor seguro de distribución.

"Tendría que iniciarse en el Mercado Mayorista de Ambato, después saltar al centro mayorista de Riobamba para recoger otros frutos y luego trasladarse ya sea a la provincia del Guayas o seguir por la misma vía a la provincia de Azuay", relató Zúñiga.

Este jueves, en entrevista en Contacto Directo, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, señaló que el Gobierno Nacional tiene listo un plan para enfrentar el desabastecimiento de víveres.

"Estamos listos. Tenemos la logística armada con las empresas privadas, militares y policías para iniciar, cuando sea necesario, con convoyes con productos perecibles y no perecibles para abastecer a las ciudades del país", dijo el funcionario, sin embargo no señaló cuándo iniciaría este plan.