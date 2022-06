Paro en Ecuador: así siguen las manifestaciones este 23 de junio de 2022

Gobierno retiró a militares y policías de la Casa de la Cultura y El Arbolito

Indígenas se reúnen en el Ágora de la Casa de la Cultura

Miles de indígenas coparon las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CEE). Unos arribaron de a poco desde el coliseo de la Universidad Central y otros se ubicaron en puntos aledaños al parque de El Arbolito, centro - norte de Quito. Durante la reunión, Leonidas Iza, aseguró que espera que se cumplan los 10 pedidos y que además se traten en la Asamblea Nacional.

"Tiene que quedar claro que nosotros no llegamos a poner muertos, ni heridos, para que otros oportunistas vengan a seguir gobernando y nuestras demandas no hayan sido cumplidas (...) Aquí necesitamos una agenda que sea cumplida: precios de los combustibles, economía, trabajo, precios de sustentación, no minería en los pueblos indígenas, no privatización a los sectores estratégicos, presupuesto para educación y salud. Estos temas son vitales", manifestó.

Pasada la una de la tarde, la movilización indígena salió de la Casa de la Cultura rumbo a las instalaciones de la Asamblea Nacional.