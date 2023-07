Padres del niño francés que cayó en un cráter de las Islas Galápagos cuentan detalles del accidente

La madre del niño, Aurelié, dijo al medio BFMTV que no quería creer en la caída de su hijo. "La caída es tan grande, el cráter es tan profundo, que nos preguntamos si estaba vivo y nos preguntamos cómo podían rescatarlo ", dijo.

"Escuché un grito. Nos damos la vuelta y es el horror de no ver a nuestro hijo detrás de nosotros. Cuando cayó, estaba seguro de que estaba muerto", recuerda.

Los padres señalaron que Axel fue localizado gracias a un dron de un turista brasileño, y fue subido a la superficie con un sistema de poleas y cuerdas. El niño fue hospitalizado después de cinco horas en el cráter.

“Mientras Axel no se hacía una tomografía computarizada, no podíamos saber realmente qué estaba pasando, en particular con respecto a una posible hemorragia interna”, dijo Jérôme.

El padre señaló que tras 36 horas, pudieron trasladarse a otro hospital, en el Ecuador continental, y el niño pudo someterse a exámenes adicionales. También comentó que su hijo está mejor y que la familia planea regresar a Francia dentro de una semana.

"Para mí es un milagro. Si en una película, ves a un niño caer (a esa profundidad) y levantarse con solo dos fracturas y un ojo magullado, pensarías que la película no es realista y que es absolutamente imposible", indicó el papá de Axel.

"Es un niño positivo y valiente", dice su madre, asegurando que su hijo está bien.