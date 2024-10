Decenas de pacientes protestaron por falta de pago del Gobierno a clínicas de diálisis en Guayaquil

Decenas de pacientes renales protagonizaron un plantón en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, para exigir al Ministerio de Salud y al IESS que cumplan con la millonaria deuda a las clínicas que les brindan tratamientos de hemodiálisis.

Esto ha llevado a que los centros no cuenten con los recursos ni con los insumos necesarios para continuar brindando los tratamientos semanales de estos ciudadanos, lo que pone en riesgo sus vidas.

Además, en medio de los apagones, los gastos operativos han aumentado porque las clínicas han invertido en generadores eléctricos para mantener el funcionamiento de los equipos.

Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador (Asodiálisis), apuntó que esta situación ha dejado a 24 mil afectados, 17 mil del Ministerio de Salud y más de siete mil afiliados y pensionistas del IESS.

"No tenemos insumos, no tenemos stock para dializar a los pacientes. ¿Por qué no lo tenemos? Las autoridades dijeron que iban a cancelar todos los meses, al menos una factura que correspondería a más de USD 13 millones, pero desde septiembre no ha habido un solo pago", comentó.

Indicó que, desde hace 13 meses, el IESS les adeuda más de USD 100 millones y el Ministerio de Salud USD 150 millones. "Esto ha acarreado que entre 800 y 1 000 pacientes han fallecido porque no han tenido los insumos", afirmó Freire.