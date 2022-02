Pacientes en Quito vuelven a protestar por falta de medicamentos; acudirán a organismos internacionales

Pacientes en Quito vuelven a salir a la calle para protestar por falta de insumos y medicamentos, incluso aseguraron que acudirán a organismos internacionales por la gravedad del desabastecimiento.

La desesperación los empuja nuevamente a las calles, pues son pacientes con enfermedades catastróficas que aseguran que el desabastecimiento de medicinas en la red del IESS no se ha solucionado.

María, una mujer con una enfermedad pulmonar también llego hasta el Hospital Carlos Andrade Marín, su indignación la hizo levantarse de la cama, ella asegura que ya tres pacientes más con su misma patología perdieron la vida por este grave desabastecimiento.

Pero hasta acá no solo llegaron pacientes con enfermedades catastróficas, también personas que por falta de insumos no pudieron ser operadas. Uno de ellos es Carlos, él cuenta que es la segunda vez que debe regresar a casa porque le indicaron que no podrán intervenirlo de unos cálculos.

Pese a que las autoridades anunciaron que el problema se solucionaría el año pasado, aquí según los propios pacientes, incluso, faltan hasta gasas.

Ecuavisa pidió una entrevista con el gerente del hospital, sin embrago, indicaron que por motivos de agenda atenderán en la tarde.