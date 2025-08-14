¡Orgullo ecuatoriano! La foto del guayaquileño Erick Ramos es portada de National Geographic

El guayaquileño Erick Ramos, productor audiovisual de 33 años, cumplió uno de sus mayores sueños: ver una de sus fotografías en la portada de la revista National Geographic. La edición digital de septiembre para el Reino Unido, que tiene 36 páginas, fue dedicada al Ecuador. Es un número especial titulado: “Ecuador: el espíritu de aventura”.

“Muy feliz, todavía tengo nervios, creo que no lo termino de asimilar, porque es muy grande y estoy orgulloso de que puedamos poner a Ecuador en los ojos del mundo”.

La imagen de portada, capturada en 2020, muestra el imponente volcán Cotopaxi reflejado en la laguna Santo Domingo, ubicada al lado oriental del coloso andino, a 4 020 metros de altura. En la imagen destacan tres carpas iluminadas con una tenue luz a las 05H00.

“De las cinco veces que lo he visitado, puedo decir que todas las ocasiones siempre me sorprende, las estrellas, el cielo, tenemos tantos rincones de este país que falta por describir”.

Erick Ramos postuló a dos revistas internacionales, incluida National Geographic, y fue seleccionado entre cuatro fotógrafos ecuatorianos. Se dedica, desde hace una década, a la fotografía de aventura, naturaleza, paisajes y viajes. Le puede interesar: La actividad del volcán Cotopaxi sigue baja, sin tendencia a cambios Antes centraba su trabajo en montañas y océanos, actualmente su enfoque está en Galápagos, en donde busca capturar y transmitir la riqueza de la vida marina.

“La verdad es algo que me apasiona mucho y mientras haga lo que amo estaré siempre con las mismas ganas”.