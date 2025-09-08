Un proyecto de ley plantea que Ecuador permita el consumo adulto de la marihuana

Organizaciones de la sociedad civil buscan despenalizar el uso adulto del cannabis, popularmente conocido como marihuana. Lo proponen en un proyecto de ley.

En el 2019, la Asamblea Nacional aprobó el uso y cultivo de esa planta para fines terapeúticos, medicinales e industriales, sin sus componentes psicoactivos.

Ahora, la Red de Acción Cannábica del Ecuador (Redcann) plantea que las personas mayores de 18 años puedan, por ejemplo, cultivar hasta 30 plantas de cannabis y consumirlas en su casa o espacios autorizados.

Le puede interesar: 30 empresas conforman el primer clúster nacional de cannabis no psicoactivo

"Como decidir tomarse una cerveza, como decidir fumar tabaco, solo que la diferencia es que está comprobado que la cerveza y el tabaco tiene mucho más riesgos que el uso de la marihuana. Solo que está muy estigmatizado", dijo Daniel Onofre, vocera de la organización.

No todos concuerdan con esa posición. Julio Vicencio, médico especialista en fitoterapia, señala que, cuando el cannabis psicoactivo se utiliza sin supervisión médica, puede causar neumotórax espontáneo, fibrosis pulmonar y otras patologías, sobre todo cuando es fumado.

Según la propuesta, el Ministerio de Salud determinará los espacios públicos en los que se podrá usar marihuana. Se prohibe en áreas escolares y centros de salud.

El documento, de 23 artículos, también propone la creación del Instituto Nacional de Regulación del Cannabis, que otorgará licencias para la producción y venta; y plantea la existencia de tiendas, dispensarios médicos y clubes de cannabis.

Lea también: Nuevo síndrome asociado al cannabis alarma a expertos

"Un club canábico es una conformación de personas que deciden tener un espacio seguro para poder proveer de forma responsable a los adultos que por sus propios intereses deciden usar el cannabis", dijo Onofre.

Esta propuesta está en la Asamblea Nacional, que conformó una comisión para que revise si cumple con los requisitos para continuar el trámite. Si esto ocurre, Redcann tendrá que presentar, en tres meses, 35 mil firmas de respaldo; hasta el momento cuenta con 20 mil.

Si llega al pleno del Legislativo, el contenido del proyecto para "La regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis en Ecuador", podrá ser aprobado, modificado o archivado.