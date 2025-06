Ecuador tiene el primer clúster o grupo de industrias de cannabis no psicoactivo . Está conformado por 30 empresas y se presentó oficialmente este fin de semana, en Quito , con el respaldo de los Ministerios de Producción y de Agricultura.

El cannabis no psicoactivo es legal en el país desde hace cinco años; no es una droga, no causa alucinaciones ni adicciones. Contiene cannabidiol o CDB, un componente natural que mejora la calidad del sueño, disminuye cuadros de estrés, ansiedad y dolor por golpes o enfermedades crónicas.

Como parte del lanzamiento del primer clúster de cannabis, se hizo una exhibición gastronómica en la que expertos mostraron cómo se potencian sabores en platos y bebidas.