Nueva investigación por presunta corrupción en Hospital Teodoro Maldonado del IESS en Guayaquil

El Hospital Todoro Maldonado Carbo es uno de los más grandes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a todas las investigaciones por corrupción se suma otra más. La Contraloría General del Estado encontró irregularidades en 12 convenios de pago por 17 millones 500 mil dólares. Son procesos adjudicados desde el 2018 hasta julio de 2020 en los que según las autoridades se mal utilizó convenios de pago, una figura legal, utilizada solo en casos excepcionales de emergencia.

En el caso de los fármacos existe un sobreprecio de más de $4.823.000. No se realizaron estudios de mercado y no hay documentos sobre el origen lícito de los medicamentos

En el caso de los insumos médicos existen: egresos no justificados por más de $1. 185.000, los proveedores no estaban autorizados. Y lo que es peor, el 87% de las compras efectuadas no fueron utilizadas.

Por estos convenios irregulares, la Contraloría investiga a 44 funcionarios públicos de este hospital, además de 6 proveedores (entre personas jurídicas y naturales).

El gerente general del Hospital Teodoro Maldonado, quien tiene menos de 15 días en el cargo dice que la casa de salud está abierta para que todos los organismos de control investiguen e identifiquen las irregularidades.

Los funcionarios públicos de este hospital del IESS son investigados de forma civil y administrativa. Ante los hallazgos, la Contraloría dispuso a las autoridades del Teodoro Maldonado que las unidades que requieren medicamentos o insumos presenten documentos de respaldo.