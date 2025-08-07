Con la normalización de las exportaciones de petróleo, FLOPEC intensifica las operaciones para enviar los cargamentos a diferentes destinos

Desde <b>Esmeraldas</b> se <b>navega 45 minutos aguas adentro </b>para <b>llegar </b>a los <b>sitios </b>en donde los <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/gobierno-afirma-abastecimiento-combustible-ecuador-LK9815269 target=_blank>buques petroleros</a></b> esperan su <b>turno de recibir carga</b>. Uno de esos es el <b>Pichincha</b> que, después de un mes de<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ecuador-combustible-importado-petroecuador-EB9892042 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>