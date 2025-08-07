Con la normalización de las exportaciones de petróleo, FLOPEC intensifica las operaciones para enviar los cargamentos a diferentes destinos

Desde Esmeraldas se navega 45 minutos aguas adentro para llegar a los sitios en donde los buques petroleros esperan su turno de recibir carga. Uno de esos es el Pichincha que, después de un mes de permanecer anclado, el sábado fue cargado con 720 mil barriles de crudo para ser entregados en Panamá.

La operación empieza con el embarque del personal de Petroecuador, entre ellos, el capitán de amarre y el práctico independiente, dos especialistas que toman el control de la operación, junto con el capitán del barco.

Tres remolcadores toman el control y mueven el inmenso buque hasta colocarlo con precisión frente a la boya a donde llega el petróleo por tuberías submarinas, a 7 kilómetros de la costa.

Inmensas cadenas y cabos atan el buque a la boya y un remolcador garantiza que se mantenga lo más estable posible. ​Nada se deja al azar y se controla a cada paso.