129 hectáreas de naturaleza fueron declaradas Bosque y Vegetación Protectores en Manabí

Ecuador fortalece su Red Nacional de Bosques y Vegetación Protectores, que actualmente suma 174 áreas reconocidas.

   
    En Manabí, un refugio animal que alberga a más de 800 perros y varios animales silvestres será reconocido como el Bosque Protector del Perro Feliz..( Internet )
El Santuario de Vida El Perro Feliz, que se extiende por 129,87 hectáreas en Manabí, fue declarado Bosque y Vegetación Protector por el Ministerio de Ambiente y Energía. El área declarada corresponde a un bosque natural privado de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del planeta.

La Viceministra de Ambiente y Marino Costero del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), Daniela Limongi, realizó la entrega oficial del Acuerdo Ministerial de la Declaratoria y de la Patente de Funcionamiento del Centro de Conservación y Manejo Ex Situ “Casa Beatriz”, a la Fundación Albergue El Perro Feliz, en la parroquia Leónidas Plaza, del cantón Sucre.

Según el MAE, su zonificación destina más del 88 % del territorio a conservación estricta y 13 hectáreas a restauración forestal, fortaleciendo la conectividad ecológica y la recuperación de hábitats clave para la biodiversidad local.

174 hectáreas de bosques y vegetación protectores

El Mariposario Casa Beatriz, por su parte, se convierte en un símbolo de conservación, además de un espacio donde la educación ambiental, la investigación científica y la belleza natural se unen para inspirar el cuidado de la vida en todas sus formas.

"Hoy no celebramos simplemente la firma de un acuerdo o la entrega de una patente; celebramos una decisión profunda, una declaración de amor a la vida y una reafirmación del compromiso del Gobierno con la naturaleza y su sostenibilidad", dijo la viceministra Limongi.

Con esta nueva declaratoria, el Ecuador fortalece su Red Nacional de Bosques y Vegetación Protectores, que actualmente suma 174 áreas reconocidas, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los compromisos internacionales frente al cambio climático.

