129 hectáreas de naturaleza fueron declaradas Bosque y Vegetación Protectores en Manabí

El <b>Santuario de Vida El Perro Feliz</b>, que se extiende por 129,87 hectáreas en Manabí, fue declarado <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/medio-ambiente/parque-nacional-machalilla-bosques-playas-virgenes-vida-marina-manabi-AA10236071 target=_blank>Bosque y Vegetación Protector</a> por el Ministerio de Ambiente y Energía. El área declarada corresponde<b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cuando-es-proximo-feriado-ecuador-JF10269145 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>