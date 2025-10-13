129 hectáreas de naturaleza fueron declaradas Bosque y Vegetación Protectores en Manabí

El Santuario de Vida El Perro Feliz, que se extiende por 129,87 hectáreas en Manabí, fue declarado Bosque y Vegetación Protector por el Ministerio de Ambiente y Energía. El área declarada corresponde a un bosque natural privado de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del planeta.

La Viceministra de Ambiente y Marino Costero del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), Daniela Limongi, realizó la entrega oficial del Acuerdo Ministerial de la Declaratoria y de la Patente de Funcionamiento del Centro de Conservación y Manejo Ex Situ “Casa Beatriz”, a la Fundación Albergue El Perro Feliz, en la parroquia Leónidas Plaza, del cantón Sucre.

Según el MAE, su zonificación destina más del 88 % del territorio a conservación estricta y 13 hectáreas a restauración forestal, fortaleciendo la conectividad ecológica y la recuperación de hábitats clave para la biodiversidad local.