¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?

El cierre del año 2025 se acerca y, a pesar de que a penas salimos de un feriado, ya contamos los días para el siguiente descanso obligatorio. De acuerdo con el calendario oficial del Ministerio de Turismo, el próximo feriado nacional llegará en noviembre y será un fin de semana prolongado, el cual permitirá a la población disfrutar de cuatro días consecutivos de asueto. Este descanso extendido es una gran oportunidad para impulsar el turismo interno y el tiempo familiar antes de la llegada de diciembre.

Este feriado se origina por la unión de dos conmemoraciones importantes: el Día de Difuntos y la Independencia de Cuenca. El Día de Difuntos (2 de noviembre) cae en domingo, por lo que el descanso obligatorio se traslada al martes 4 de noviembre. Por su parte, la Independencia de Cuenca (3 de noviembre) cae lunes y, por ley, se mantiene en su día original. Gracias a este ajuste especial, el feriado abarcará desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre.

Leer más: La Fuerza Pública impidió que comunidades indígenas de Cayambe avanzaran a Quito

La razón detrás de este descanso prolongado se encuentra en la Ley de Feriados de Ecuador, que busca maximizar los días libres al conectarlos con los fines de semana. La norma general establece que si un feriado cae en domingo, se mueve al lunes siguiente. Sin embargo, para noviembre, existe una excepción que permite unir ambas fechas para fomentar el turismo y garantizar un descanso sin necesidad de que estos días sean recuperables por los trabajadores.

Una vez que pase este periodo de cuatro días en noviembre, a los ecuatorianos solo les quedará un feriado nacional más antes de que termine el año. La última celebración será la de Navidad, la cual se conmemora el jueves 25 de diciembre. Esta fecha es una de las excepciones a la ley de traslados y, por lo tanto, no se mueve, quedando como el último día libre oficial a nivel nacional en el 2025.

También te puede interesar: El Oro | Un socavón causó el cierre del cementerio municipal de Portovelo