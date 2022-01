Municipio de Quito controlará carné de vacunación en transporte público

El Municipio de Quito dio a conocer este jueves 13 de enero nuevas medidas que tomarán para evitar aglomeraciones y con ello el incremento de casos positivos por COVID-19 en la ciudad.

Según Ricardo Pozo, secretario de Movilidad, desde ahora será obligatorio presentar el carné de vacunación con el esquema completo para utilizar el transporte público de la capital.

Incluyendo: buses urbanos, y los sistemas Trolebús, Ecovía y Corredor Central Norte, así como sus alimentadores.

"Durante ocho días haremos una campaña de prevención y socialización, y desde el 20 de enero habrá controles aleatorios y sanciones pará quienes incumplan la medida”, detalló la autoridad pública.

La autoridad insiste en dejar claro que no habrá sanción para la persona que no porte el carnet de vacunación; no obstante, para la persona que no utilice la mascarilla (tanto al interior de la unidad como fuera de ella) la multa es del 25% de un SBU, es decir USD 106,25. La verificación está a cargo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Para el caso de la operadora, de incumplir con las normas de bioseguridad, puede incurrir en una sanción de hasta cuatro Salarios Básicos Unificados, cuyo levantamiento de información está a cargo la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Con ello, las agencias metropolitanas de Tránsito y de Control, serán las encargadas de verificar que se cumplan las medidas y el aforo máximo del 75%.