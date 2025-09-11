¿Cuál es la multa en Ecuador por usar el celular mientras conduce?

Las personas pasan entre cuatro y seis horas en el celular y muchas veces hay quienes lo hacen mientras se encuentran al volante.

Al igual que en otras partes del mundo, en Ecuador esta práctica tiene su sanción.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) indica que usar el celular mientras se conduce incurre en una contravención de tránsito de sexta clase.

La infracción implica una multa del 10 % del Sueldo Básico Unificado (SBU). Dado que el SBU se ajusta anualmente, el valor de la sanción en este 2025 es de USD 47.

No hay pérdida de puntos o prisión, como sucede con otras infracciones de tránsito.

Aunque en la Asamblea Nacional se tramite una reforma precisamente para endurecer las sanciones por usar el celular mientras se conduce. El Parlamento propone una multa de un SBU y reducción de 10 puntos en la licencia.

