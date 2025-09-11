¿Cuál es la multa en Ecuador por usar el celular mientras conduce?

Las personas pasan entre cuatro y seis horas en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/celular target=_blank>celular</a> y muchas veces hay quienes lo hacen mientras se encuentran al <b>volante</b>. Al igual que en otras partes del mundo, en Ecuador esta práctica tiene <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/multa-conduccion-licencia-caducada-ecuador-EH10060567 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/multa-balizas-auto-privado-ecuador-MH9933961 target=_blank></a>