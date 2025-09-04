¿Cuál es la multa por conducir con licencia caducada en Ecuador?

Conducir con licencia caducada es una de las infracciones de tránsito más comunes en Ecuador.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que se trata de una contravención de tránsito de segunda clase.

En su artículo 387, numeral dos, se explica que el conductor que circule con licencia caducada será multado con el 50 % de un salario básico unificado.

LEA: ¿Cuál es la sanción por circular sin placas en Ecuador?

Es decir, en este 2025, esa multa económica equivale a USD 235.

No es todo, también implica una reducción de nueve puntos en el registro de la licencia de conducir.

Y por último, la licencia será retirada. Esto también aplica cuando el documento está anulado, revocado o suspendido.

LEA: ¿Cuál es la multa por usar una baliza en un auto privado en Ecuador?