Una mujer y su hija de 15 meses murieron arrolladas por un volquete en Daule

Una mujer y su hija de 15 meses murieron la tarde de este viernes 29 de agosto tras ser arrolladas por un volquete en la parroquia <b>Los Lojas</b>, en el cantón <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-fue-asesinada-daule-robo-moto-IA10014804 target=_blank>Daule</a></b>. Las víctimas viajaban como acompañantes <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/operativo-daule-dinero-caletas-mujer-policia-JA9938913 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/motociclista-murio-tras-fuerte-choque-en-la-via-a-daule-DA10015622 target=_blank></a></b>