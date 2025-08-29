Ecuador
Una mujer y su hija de 15 meses murieron arrolladas por un volquete en Daule

Las víctimas viajaban como acompañantes en una motocicleta conducida por el padre de la pequeña, quien resultó ileso. El conductor del vehículo pesado huyó del lugar.

   
    Las víctimas quedaron atrapadas debajo del vehículo pesado. ( Cortesía )
Una mujer y su hija de 15 meses murieron la tarde de este viernes 29 de agosto tras ser arrolladas por un volquete en la parroquia Los Lojas, en el cantón Daule.

Las víctimas viajaban como acompañantes en una motocicleta conducida por el padre de la pequeña, quien resultó ileso. En cambio, el conductor del vehículo pesado huyó del lugar.

El siniestro ocurrió cerca de las 15:00 y movilizó a personal de socorro. Al sitio acudieron bomberos, agentes de la Policía Nacional, miembros de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), quienes levantaron indicios para las investigaciones.

Los cuerpos fueron llevados a la morgue. El volquete y la moto fueron trasladados a los patios de retención de la CTE donde permanecerán mientras duren las investigaciones.

