Muere una mujer de 53 años con la variante Delta del COVID-19 en Manabí

Hasta hace dos semanas en Manabí había 32 contagios de la variante Delta del Covid-19. Sin embargo, este miércoles 15 de septiembre, se confirmaron 82 casos de este tipo en toda la provincia.

Leonor Zambrano, coordinadora zonal de Salud, informó sobre la muerte de una paciente de 53 años a causa de la variante Delta en Portoviejo. "Es una paciente que estuvo en UCI. Muchas comorbilidades. No tenía esquema completo de vacunación, una sola dosis". Además, puntualizó que en Manabí, todos los pacientes contagiados con esta variante están fuera de peligro.

Mientras tanto, en la provincia de Los Ríos, la alerta también se mantiene luego de que en los cantones Babahoyo, Quevedo y Valencia se detectó la presencia de las variantes Delta y Mu. Son pacientes adultos que ya se habían vacunado con las dos dosis.

“Estos pacientes no llegaron a una complicación, no llegaron a una cama de UCI, no llegaron a una hospitalización. Los pacientes ya fueron intervenidos por el sistema del Ministerio de Salud Pública", comentó Jamel Bermello, directora distrital de Salud.

Asimismo, en la ciudad de Babahoyo, se confirmó otro caso de la variante Delta. Se trata de una mujer de 66 años, quien permanece hospitalizada desde hace 20 días en el área de cuidados.

Las autoridades de salud dicen que es un caso aislado porque desconocen cómo se contagió. Sin embargo, al menos 16 de sus familiares son parte de un cerco epidemiológico.