Tras la exposición, el legislador Blasco Luna recordó la grave situación vial de la provincia de Cañar y la falta de mantenimiento, que ha ocasionado problemas en el traslado de un lugar a otro, así como asaltos. Mientras tanto, Samuel Célleri sostuvo que los USD 10 millones destinados para la vialidad de la costa es un presupuesto pequeño en comparación al deterioro de las carreteras.

Al respecto, el ministro Luque comentó que, hace dos semanas, el contratista entró a trabajar nuevamente la vía Biblián – Zhud – Angas y Zhud – Cochancay. "Estas intervenciones mejorarán las condiciones de circulación en este importante eje vial que une la Sierra y la Costa”, agregó.

Respecto a los pedidos de delegación de las vías estatales a las prefecturas, Roberto Luque dijo que es necesario un análisis técnico, considerando los ejes viales, a fin de no perjudicar a determinados territorios. Y que la declaratoria de emergencia vial "no soluciona los problemas", puesto que se necesita un presupuesto con el que actualmente el país no cuenta.