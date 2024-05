En la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair indicó que hay un problema con los sedimentos, lo que hace que se cierren las compuertas y haya interrupciones en su generación. Suele suceder tres veces al año, pero en esta última semana hemos tenido cinco o seis, dijo.

"Si Coca Codo Sinclair llega a salir de operación por caudales altos y por ende por sedimentos en la captación, posiblemente haya cortes (en los días mencionados) que lo anunciaremos, es una contingencia, es algo que estamos esperando que no suceda", detalló.

Luque enfatiza que lo más probable es que no haya racionamientos de luz el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, siempre y cuando no haya más problemas con los sedimentos en Coda Codo Sinclair. No obstante, esta ausencia de cortes de luz no significa que la crisis se haya acabado, reiteró.

LEA: Ecuador retomó la interconexión eléctrica con Colombia