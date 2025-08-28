El Ministerio de Educación no implementará la premilitar en el régimen Sierra-Amazonía de 2025-2026

El Ministerio de Educación da marcha atrás en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/12-mil-jovenes-inscribieron-obtener-cupo-servicio-militar-voluntario-EF9241464 target=_blank>la implementación de la premilitar </a></b>para los estudiantes de segundo año de bachillerato. En junio, la ministra de Educación, Alegría Crespo,<b> había señalado</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/inicio-clases-sierra-amazonia-organizar-horarios-estudio-descanso-NA10014283 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/reto-inicio-clases-como-acompanar-adaptacion-escolar-NA10013842 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>