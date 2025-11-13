Ecuador
13 nov 2025 , 21:17

La minería ilegal persiste en Napo: grupos armados controlan la extracción de oro

Bandas criminales manejan la extracción de oro, desplazan a comunidades y contaminan ríos mientras esperan una intervención como la de Buenos Aires y Pucará.

   
Registro
Hernán Higuera
En Napo persiste la minería ilegal bajo el control de grupos armados como Los Choneros y Los Lobos. Las organizaciones delictivas extraen oro a gran escala —se estima hasta 44 000 gramos diarios en Talag— y abastecen de combustibles a los frentes mineros. Siete comunidades kichwas piden la intervención urgente del Bloque de Seguridad para frenar esta actividad que deja daños ambientales, violencia y delitos conexos.

Ecuavisa obtuvo imágenes la parroquia Talag, en el cantón Tena, provincia Napo captadas hace seis días. Se trata de 55 máquinas que hacen minería ilegal en 25 frentes, afectando a más de una docena de comunidades ancestrales kichwas que piden al Gobierno Nacional una intervención, como ocurrió en Buenos Aires (Imbabura) y Pucará (Azuay).

Lea también: Militares neutralizaron actividades de minería ilegal en Zamora Chinchipe

Jaime Shiguango, presidente de la comunidad Alukus, advierte: "Nos vamos a quedar sin agua, sin nuestros recursos naturales".

Los habitantes de Talag denuncian que grupos armados, con amenazas, los están desplazando de sus tierras y continúan contaminando los ríos a la vista de las autoridades locales, provinciales y nacionales.

Juan Pablo Andilikuy, presidente de la comunidad Centro Talag, señala: "Los grupos armados ingresan en los pueblos y alejan a los dueños. Ellos son los dueños ahorita".

Los principales afluentes, como los ríos Jatunyaku, Zapallo, Sardinas, Talag y Shandia, están cargados de químicos por el procesamiento del oro.

La denuncia no es nueva.

Las actividades de minería ilegal y delitos conexos se mantienen desde 2022. Las lideraba Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, quien fue capturado en este lugar en septiembre. Según la Policía, era lugarteniente de alias Fito y está a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Pero después de él, otros delincuentes mantienen activas las máquinas y los crímenes.

Revise además: Otro golpe militar a la minería ilegal, en Imbabura, por más de USD 250 mil

Según las estimaciones, cada máquina pesada saca diariamente 800 gramos de oro de 24 quilates. Se calculan 44 000 gramos diarios y, al precio actual del oro, el negocio puede alcanzar los USD 5,5 millones al día, que salen en volquetes o se procesan en máquinas "zetas" instaladas en los mismos lugares.

Las comunidades han denunciado la afectación al ecosistema con cartas entregadas a la Presidencia de la República y a otras autoridades.

