Un militar falleció tras siniestro de vehículo táctico Cobra del Ejército, en Azuay

Un militar falleció hoy, viernes 24 de octubre de 2025, tras un siniestro de tránsito de un vehículo táctico Cobra del Ejército. Ocurrió aproximadamente a las 13:00, tras tras retornar de una operación militar, en contra de la minería ilegal, en el sector San Pedro de Yumate, parroquia Molleturo (Cuenca), provincia del Azuay.

El soldado -informó la Fuerza Terrestre- pertenece a la Brigada de Artillería N.° 27 Portete. La víctima se llamaba Diego Pilliza Montenegro. Además, siete militares profesionales y un soldado de reserva resultaron heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a diferentes casas de salud, donde reciben atención médica.

Las autoridades realizan las investigaciones que permitirán esclarecer las razones de este incidente y se prestarán las facilidades a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.

El Ejército expresó su profundo pesar por la pérdida y extendió sus sentidas condolencias a los familiares de Pilliza y compañeros de armas. Asimismo, se encuentra brindando todo el apoyo necesario a los heridos y a los familiares del militar fallecido.

