Miles de cirugías sin realizar en los hospitales de Quito por la pandemia. Por ejemplo, solo en un hospital, seis mil pacientes esperan incluso cerca de dos años para poder operarse.

María Anaguano de 76 años tiene dificultades para caminar, pues debían colocarle una prótesis en su rodilla desde hace dos años y aún sigue esperando.

Dice que los dolores son insoportables, pero las cirugías en el Hospital Pablo Arturo Suárez, donde se trababa, están suspendidas desde que empezó la pandemia y nadie le ha dado solución.

Pero no solo ella espera, también Margarita a quien tenían que operarle de la cadera derecha y tampoco lo ha logrado. Una cirugía en un hospital privado le costaría más de 10 mil dólares, dinero con el que no cuenta, su espera dice es tortuosa pues debe tomar dosis de medicamentos altas para contener los dolores.

Solo en el área de Traumatología del Hospital del Ministerio de Salud Pablo Arturo Suárez más de 400 cirugías permanecen represadas. Las autoridades aseguran que no es falta de especialistas y tampoco de material para realizar estas intervenciones, el problema es que se han descuidado otras patologías por atender la pandemia.

Pero no solo en esta casa de salud existen problemas, en el Hospital del IESS Carlos Andrade Marín, 6 mil cirugías que no han podido realizarse. Afirman que desde esta semana se han retomado progresivamente las intervenciones. Sin embargo no saben cuánto tiempo más pueda tomar tramitar todas las operaciones,

Ecuavisa envió una solicitud de entrevista al Ministerio de Salud para saber cómo se resolverán estos problemas, pero aún no hemos tenido una respuesta.