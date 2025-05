El abandono no solo se siente por las casas vacías . También por el descuido de los servicios básicos como el alcantarillado y la infraestructura de la zona. La iglesia quedó abandona y no hay párrocos que lleguen hasta aquí. Tampoco hay niños que ocupen estos juegos; ni la escuela.

Los días en la comunidad santa Inés a unos cinco minutos son parecidos: calles vacías pobladas de ancianos que no se permiten descansar y no gozan del privilegio de una jubilación, porque si no no trabajan la tierra, no comen.

