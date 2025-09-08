Dos adolescentes murieron electrocutados en juegos mecánicos en Milagro, Guayas

Dos adolescentes murieron electrocutados en unos juegos mecánicos en el cantón Milagro, provincia del Guayas. El hecho ocurrió la noche del viernes 5 de septiembre en un parque ubicado sobre la avenida Monseñor Leonidas Proaño, en medio de los preparativos por las fiestas de cantonización.

De acuerdo con la Policía Nacional, un joven de 16 años, que trabajaba en la instalación del parque de diversiones, realizaba pruebas en una de las atracciones cuando recibió una descarga eléctrica. La corriente también alcanzó a una adolescente que se encontraba cerca del lugar, provocando su muerte inmediata.

La Alcaldía de Milagro lamentó el trágico suceso y precisó que las personas a cargo de los juegos se encontraban en proceso de tramitar los permisos para operar. Por esa razón, las atracciones aún no estaban abiertas al público.

Personal policial, bomberos y técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudieron a la zona para atender la emergencia y realizar las pericias. El cantón Milagro conmemora este año su aniversario 112 de cantonización.

