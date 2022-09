Restos de María Belén Bernal llegan a cementerio de Quito, donde será sepultada alrededor del mediodía

Este viernes, la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, insistió en reclamar justicia por la muerte de la abogada.

"No se imaginan el dolor, nadie se prepara para este dolor tan intenso, es algo que te quema el alma y te aprieta el corazón. Deja un niño de 13 años. Me hago cargo de un niño de 13 años. Ustedes creen que el Gobierno siquiera me ha dicho: 'lo siento Elizabeth, algo haremos por ti'. ¡No señores!", dijo Otavalo a los medios.

"Justicia le pido al Estado. ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Por qué salió escondida? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes son los responsables? No solamente es una cadete, tiene que ser alguien más, muchos más. ¡Qué caigan los que tienen que caer!", enfatizó la mujer.