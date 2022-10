Alcaldesa de Esmeraldas advierte con demanda contra el Estado para obtener más atención del Gobierno

Falta inversión para seguridad

Por otra parte, la alcaldesa señaló en Contacto Directo que desde su Municipio han colaborado en la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad, que son usadas por el ECU 911. Solo en este proyecto, dijo la regidora, se han invertido dos millones de dólares.

Sin embargo, recalcó que su Administración no cuenta con dinero para comprar vehículos o chalecos antibalas "como lo hacen otros municipios" ya que esto -enfatizó- es competencia del Gobierno Nacional.

"Eso lo pueden hacer provincias que están en mejores condiciones, pero no una provincia golpeada y postergada por todos los gobiernos de turno", acotó.

Hace dos días, el jefe de la Policía Nacional en la ciudad de Esmeraldas, William Calle, denunció la falta de atención del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Esmeraldas para atender las necesidades de la provincia y del cantón, respectivamente.

El oficial pidió mayor atención del Estado ya que hay sectores en donde "no hay agua, no hay una cancha de fútbol, muchos no tienen luz, no va el Ministerio de Cultura, no hay cámaras".

Asimismo, señaló que hace nueve meses no se lleva a cabo una requisa en la cárcel más grande de la provincia de Esmeraldas, ubicada en la capital, donde están recluidos más de 1.400 presos, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

De ahí saldrían las órdenes para cometer los crímenes.