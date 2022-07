Lourdes Tibán sobre el acuerdo "aún no sabemos qué pasó con los otros puntos"

Tras una extensa jornada de negociación y 18 días de bloqueo, hoy 30 de junio de 2022, en una entrevista para Ecuavisa.com la exasambleísta, dirigente indígena y precandidata a la prefectura de Cotopaxi, Lourdes Tibán, expresó su postura ante el 'Acta por la Paz' que puso fin al paro.

Tibán cuestiona la ausencia del primer mandatario Guillermo Lasso en la mesa de diálogo, según su criterio, aquello demuestra que "el presidente de la República no está dispuesto a escuchar al pueblo ecuatoriano".

Finaliza el paro en Ecuador, tras una agotadora negociación y 18 días de bloqueo

Además, se refirió a la promesa del Gobierno de reducir el precio de los combustibles en 15 centavos de dólar y revisar la focalización.

"A mí no me complacen los 15 centavos", dijo y agregó que aún no conocen con claridad lo que pasó con los otros puntos "hay mucha juventud esperando que de este diálogo salga el libre acceso a las universidades todavía no sabemos los resultados de los otros puntos".

