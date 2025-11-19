Ecuador
Lluvias de intensidad alta se presentarán en el norte de la Costa, Sierra y Amazonía hasta el 22 de noviembre

Es probable que las lluvias provoquen inundaciones en hogares, negocios y caminos susceptibles.

   
    Cuenca, 15 de agosto de 2025. Ciudadanos escampan de las intensas lluvias.( API )
El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) informó que del 18 al 22 de noviembre el norte de la Costa, la Sierra y Amazonía soportarán lluvias de alta intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y viento.

Las lluvias de alta intensidad se presentarán sobre todo en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo, Sucumbíos y parte de Napo.

Las lluvias de nivel medio estarán en Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Azuay, Loja, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

"El escenario previsto responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica generada por el transporte de humedad desde la cuenca Amazónica y procesos de circulación atmosférica en los diferentes niveles de la tropósfera", explicó el Inamhi.

Es probable que las lluvias provoquen inundaciones en hogares, negocios y caminos susceptibles.

