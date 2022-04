Lineamientos para la cuarta dosis contra el COVID-19: Estas son las vacunas recomendadas

Luego del anuncio de que en Ecuador ya se está colocando la cuarta vacuna contra el COVID-19, el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para su aplicación. No es para todos, no es de forma inmediata, no aplica para niños menores de 12 años y se debe tener en cuenta qué vacuna se colocó antes.

En el documento de trece páginas se indica qué pacientes deberían pornerse la segunda dosis de refuerzo (la cuarta inyección), según su edad y tipo de padecimiento, en qué tiempo, tipo de actividad y qué consideraciones se debe tener según la marca de vacuna que consted en su esquema de inmunización.