Jueza de Latacunga fija fecha para retomar juicio contra Leonidas Iza

Según el defensor de Iza, Carlos Poveda, la CC se pronunció semanas atrás y determinó que el requerimiento no contraviene la Constitución .

Por esta razón la jueza convocó para el "lunes 26 de septimbre del 2022, alas 08:40 (...) la audiencia reservada y contradictoria de juicio directo en donde se resolverá la situación jurídica" de Iza.

La diligencia tendrá lugar en el Complejo Judicial de Latacunga y será presencial.

A la audiencia también fueron llamados los testigos, y por pedido del líder indígena, se convocó al presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro del Interior, Patricio Carrillo.

Iza fue detenido el 14 de junio, en el marco de la manifestaciones indígenas contra el Gobierno de Guillermo Lasso.

La convocatoria a audiencia se da cuando se desarrollan diálogos entre el régimen y organizaciones sociales, intalados tras el cese del paro nacional.

"No me he salido del marco legal ni en 2019 ni ahora", aseguró el presidente de la Conaie el pasado 16 de septiembre.

De ser hallado culpable, Iza podría enfrentar una pena de 1 a 3 años de prisión.