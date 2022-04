Lasso ofrece 30 mil policías e identificar a los cabecillas del microtráfico en Guayaquil, Durán y Samborondón

El presidente Guillermo Lasso estuvo la tarde de este viernes, 8 de abril, en la Playita del Guasmo, sur de Guayaquil, donde anunció "acciones inmediatas para combatir la delincuencia y el crimen organizado" en esta ciudad y su zona de influencia como los vecinos Durán y Samborondón, territorios bajo el Distrito Zona 8 de la Policía, el más conflictivo del país.

Lasso y sus ministros del área de seguridad, así como jefes de la Policía y Fuerzas Armadas, eligieron hacer el anuncio en la Playita del Guasmo como un escenario simbólico de cambio, pues el 21 de enero de este año allí se produjo el asesinato de cinco personas a manos de hombres que llegaron armados a bordo de lanchas que condujeron por el estero.

Para el Gobierno y la Policía, la ola de violencia que azota a la Zona 8 tiene su origen en el expendio de drogas, tanto a máxima escala como a nivel del microtráfico, lo que ahora se buscará combatir en los sectores conflictivos como el cerro Las Cabras, en Durán.

Hasta la mañana de este viernes, en esta jurisdicción se registran 352 crímenes, 215 casos más que en el mismo periodo del año pasado.

Víctor Hugo Zárate, comandante de Policía de la Zona 8, indicó que el plan de seguridad que se implementa desde este viernes tiene cuatro ejes:

- Contención de los niveles de violencia.

- Investigación para sacar del anonimato a las organizaciones de microexpendio de droga.

- Desarticular las grandes organizaciones delincuenciales con las unidades tácticas especiales.

- Sostenimiento para que la comunidad se empodere de los territorios.

Zárate mencionó que al momento en la Zona 8 se ha detenido a 2.030 personas por delitos, se han decomisado 24 toneladas de droga, 570 armas, desarticulado 72 bandas y se han recuperado 69 espacios públicos.

Para Lasso, no basta con decomisar droga, hay que identificar a los cabecillas del microtráfico.

Y de pasó aprovechó para dejar un mensaje a los prisioneros que intenten nuevos desmanes en las cárceles del país.

"Los reos que provoquen disturbios serán trasladados a La Roca (en Guayaquil) para que cumplan sus condenas bajo medidas de seguridad que no se han visto en el Ecuador hasta el momento".

"Respetaremos todos los derechos humanos de los detenidos, pero los que no respeten los derechos de los demás, serán llevados a La Roca. No dejaremos de esforzarnos para devolver el principio de autoridad al Estado", remarcó el Presidente.

Para el desarrollo del plan de seguridad, Lasso prevé aumentar 30.000 policías en los próximos 3 años de su Gobierno. A nivel nacional actualmente existen 52.000 uniformados. Para todos ellos se fortalecerá el equipamiento y la tecnología, lo que significará una inversión de $ 1.200 millones, anunció.

Pero reducir los índices de la delincuencia no es una cuostión que pueda lograr el Ejecutivo, únicamente, advirtió el mandatario.

"Es importante decir que la seguridad no solo está en manos del Gobierno y la Policía, nuestro esfuerzo debe ser complementado con un buen accionar del sistema judicial, que esperamos esté de lado de la ciudadanía y no de los delincuentes, que no nos deje ninguna duda".

El perfil de los 5 cabecillas trasladados a La Roca en Guayaquil

También apuntó hacia el poder Legislativo, con el que el presidente tiene marcadas diferencias: "Requerimos el apoyo de la Asamblea, donde sigue durmiento el proyecto de Ley de Seguridad que presentamos hace meses, parece que no están conectados con la realidad nacional. Debemos actuar de manera integrada".

Lasso criticó a los gobiernos pasados que, según él, llevaron al país a la situación actual, dijo que uno pactó con las mafias y el otro miró para otro lado. "Nosotros no vamos a pactar ni a ser indiferentes", prometió.

Según datos de la propia Policía Nacional, el 86 % de crímenes en la Zona 8 ocurre por drogas; el 8 %, por violencia interpersonal; y el 6 %, por robos. El 10 % de casos ya ha sido resuelto y el resto está en investigación.