Las largas filas continúan en los exteriores del Registro Civil en Quito para obtener el pasaporte

Las largas filas se mantienen en los exteriores de la oficina matriz del Registro Civil, en Quito, para obtener el pasaporte. Decenas de usuarios acudieron desde muy temprano el 3 de febrero para tomar un turno que, aseguran, es "imposible" de hacer en línea.

Una de las usuarias consultadas por Televistazo contó que pagó por el turno en diciembre, pero que nunca pudo agendarlo y tuvo que acudir de forma presencial al Registro Civil para tramitarlo. "En la página web simplemente no te permite", aseguró.

Otra usuaria explicó que logró agendar la cita luego de dos semanas de intentos permanentes, y que decidió acudir antes de la hora señala para evitar cualquier percance. "Tenía el turno de 08:00 a 09:00. Voy 40 minutos en la fila y no estoy ni cerca de ingresar. No sé si perderé el turno"; agregó que la explicación que le dieron sobre los retrasos es que no hay material.

Una tercera asistente contó que trató de tomar un turno desde noviembre de 2024, pero nunca pudo. Por eso decidió acudir a las 06:00 a la oficina matriz y tramitarlo de forma presencial. "Ellos lo hicieron ese momento (agendar la cita), pero cuando uno intenta desde la página se bloquea. Nos envían un código después de cuatro horas y tenemos dos minutos para ingresar. Es pésimo el sistema", finalizó.

En enero, la institución aseguró que se implementan nuevas medidas de seguridad para evitar la intervención de tramitadores y optimizar el servicio. Entre los cambios está la incorporación de un código de confirmación enviado al correo electrónico registrado en la agencia virtual.

