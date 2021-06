La única Unidad de Atención Oncológica del IESS a escala nacional no funciona hace 5 meses

La única Unidad de Atención Oncológica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) está sin funcionar por más de 5 meses. Tienen equipos dañados y falta de insumos médicos. Frente a esta situación, se analiza realizar un examen de auditoría por la Contraloría.

La ciudadanía hizo denunció y las cámaras de Ecuavisa lo comprobaron al ingresar al Hospital Carlos Andrade Marín, donde se encuentra el único Centro de Atención Oncológica de la red social del IESS a escala nacional. Observamos un pasillo vacío y con equipos médicos que no funcionan hace más de 5 meses, pero no solo eso, por ejemplo una máquina para realizar estudios de patologías mamarias no tiene el radiofármaco para realizar el procedimiento.

Las autoridades confirman lo que sucede y aseguran que apenas se ha ejecutado el 17% de todo el presupuesto asignado al hospital.

En él área de Imagenología está otro equipo que no funciona hace un año. A esto se suma que el hospital tiene un desabastecimiento de fármacos que supera el 70% y se comprueba en bodegas vacías. Y es que en este hospital hacen falta hasta las bolsas de comida para pacientes hospitalizados.

Esta es la realidad de un hospital que en 5 décadas de servicio atraviesa la peor crisis, según las autoridades por malas administraciones, pero que afecta directamente a los miles de afiliados, que hoy tienen un servicio de salud a medias, pese a los aportes mensuales durante toda la vida.