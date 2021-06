Denuncian falta de medicinas en el hospital Carlos Andrade Marín

Cada afiliado al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), tiene un seguro que le permite adquirir entre otras cosas el acceso a la salud, pero en el hospital Carlos Andrade Marín, uno de los más grandes de la capital esto no se cumple por completo.

Alejandro Jiménez, familiar de paciente con COVID-19 hospitalizado, manifestó que tuvo que ir a comprar medicina, porque en esta casa de salud no tienen.

Pero la falta de medicamentos no solo afecta a estos pacientes, así lo asegura Sulema Méndez, familiar de paciente oncológico, quien relata que le tocó comprar afuera y ha gastado cerca de 300 dólares.

Pero no solo es la falta de medicamentos, también los equipos médicos están dañados, aseguran los pacientes.

‘Clara’, paciente oncológica, asegura que hace tres meses tenía una ecografía y no se la pudo realizar. “No funciona el mamógrafo y ahora me dicen que no hay el líquido de contraste”, manifestó.

Las autoridades de la casa de salud confirman lo que ocurre, equipos dañados y un abastecimiento de medicinas de apenas un 34%, es la realidad de este hospital.