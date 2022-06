La comisión para la paz en las cárceles finaliza su labor con la 'voluntad' de los reos para lograrla, pero sin garantía real

La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación llega a su fin, este 16 de junio, al terminar la vigencia de seis meses dictada en el Decreto Ejecutivo 294 firmado por el presidente Guillermo Lasso con el fin de hallar una salida a la crisis carcelaria en Ecuador.

El Padre Luis Barrios, experto en psicología criminal, que vino de Nueva York para integrar dicha comisión, contó a Ecuavisa que el informe ya fue presentado a Lasso y ahora todo está en sus manos.

Barrios es realista: no hay acuerdo de paz, solo voluntad de hacerlo, pero eso no garantiza que no habrá nuevos enfrentamientos.

UE donará 2,5 millones de euros a Ecuador para su primera escuela penitenciaria

Y así consta también en el informe que ya está en poder de Lasso. La comisión que él mismo formó le dice en sus conclusiones que persiste la corrupción en el sistema penitenciario y los comisionados no tienen ninguna constancia de que el Gobierno haya hecho algo para cambiarlo.

Es que no se trata de cambiar piezas de un sistema, sino el sistema como tal, porque no funciona, así de claro lo dice Barrios.