Al inicio de la crisis energética por la que atraviesa Ecuador, el Gobierno informó que la causa se debió a "mantenimientos emergentes", pero este lunes admitió que la medida se ejecutará, de manera inmediata, por no poder atender la demanda nacional.

Sobre estos temas dialogó hoy, martes 16 de abril de 2024, el investigador de temas energéticos José Alvear, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. A su juicio, Ecuador cuenta con un vetusto parque termoeléctrico compuesto por 22 plantas. "La demanda en horas pico, que sufre Ecuador, es de 4 900 megawatts en horas pico y hay un déficit 600, en 2024, y tiene una demanda de crecimiento anual de 300".

Aseguró que el déficit del parque termoeléctrico es de 700 megawatts. Es decir, "si se daba un correcto mantenimiento a las termoeléctricas no hubiera los apagones", tal como lo dijo Gonzalo Uquillas, exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), quien dijo que se iban a invertir USD 80 millones y no se lo hizo. "Hoy día, arreglar ese parque termoeléctrico costará alrededor de USD 700 a USD 1 000 millones y no hay ese dinero. "Lo más lamentable es que, en el mejor de los casos, nos vamos a tomar en (rehabilitar) las termoeléctricas más chiquitas entre seis y ocho meses". De ahí puede demorarse hasta dos años como tiempo promedio.

Añadió que un 40% de las termoeléctricas están operativas en Ecuador. El resto no funcionan o lo hacen a medias. Cuestionó a la ministra de Energía, Andrea Arrobo Peña, por qué no se ha invertido en el plan de expansión. Las líneas de transmisión en la Costa están sobre saturadas y la infraestructura descuidada. "El problema es tan delicado que, si esto llega colapsar, Guayas, Santa Elena y buena parte de Manabí se quedan a obscuras".

Le puede interesar: Estos son los horarios de los apagones, para este 16 de abril