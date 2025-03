Las inundaciones en Manabí han destruído 2 mil hectareas de cultivo

Las inundaciones han destruido 2 461 hectáreas de cultivos en la provincia de Manabí, con el arroz como el más afectado: el 83% de sus plantaciones se han perdido, según el Ministerio de Agricultura.

El golpe se concentra en el Valle del Río Portoviejo, entre el cantón Rocafuerte y la parroquia Charapotó, de Sucre, donde el desbordamiento del río y quebradas mantienen anegadas las plantaciones desde hace dos semanas.

Germania Carrasco invirtió mil dólares para sembrar dos hectáreas, pero las espigas de arroz no alcanzaron a brotar.

En esta edición: Ya suman 18 muertos en Ecuador a causa de la temporada invernal; otras 3 221 personas están damnificadas

Ella comenta: "Si baja el agua, como usted mismo se da cuenta, no hay ni una mata que, por lo menos, haya señales de que se pueda recuperar."

Su cosecha estaba prevista para abril, pero el agua lo arrasó todo. Aunque la banca pública ha anunciado la condonación de deudas, la preocupación de campesinos como Ramón Villanueva, de 82 años, es cómo financiar una nueva siembra. Sin cultivos, no hay capital para empezar de nuevo.

"No puedo hacer un préstamo porque a la edad que tengo no me hacen préstamo, ¿y cómo hago?" dijo.

Solo en arroz, las pérdidas superarían los dos millones de dólares. Cada hectárea sembrada representa una inversión de mil dólares y, en condiciones normales, su cosecha debería generar el doble de ganancia.

A la pérdida del arroz se suman cultivos de cacao, maíz, limón, coco y plátano, lo que impacta directamente a tres mil productores de la zona.

Te puede interesar: Inundaciones y colapsos estructurales, entre la veintena de emergencias atendidas tras las lluvias del 9 de marzo en Quito