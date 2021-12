Intendencias de Policía podrán sancionar a los establecimientos que no exijan carnet de vacunación

El pasado martes el COE Nacional resolvió que desde este 23 de diciembre las personas mayores de 12 años que quieran acceder a actividades no esenciales (cines, restaurantes, centros comerciales, teatros, etc.) deberán presentar el documento en el que se demuestre que han recibido por lo menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Este jueves equipos de Ecuavisa recorrieron varios centros comerciales de Quito y Guayaquil para constatar si se cumple la orden.

En el Mall El Jardín (Quito) sí se cumplía con la disposición, sin embargo hoy se ha priorizado socializar la resolución del COE Nacional.

"A las personas que manejan tecnología (pero que no portaban el certificado) les estamos explicando cómo bajar su carnet de vacunación. A las personas de la tecera edad que no llevan el documento y que no manejan tecnología les estamos haciendo pasar, pero les indicamos que la próxima vez tienen que traer su certificado", explicó Christian Guerra, gerente administrativo del mall.

En cambio, en el centro comercial San Marino, en Guayaquil, la medida no se ejecutó. En las puertas de ingreso el personal tomaba la temperatura, pero no pedía el carnet.

Cristina Moshenek, gerenta de Asuntos Corporativos de DK Management Services S.A., la compañía que administra San Marino, indicó que esperan la confirmación del COE de Guayaquil para "implementar el proceso".

Durante este jornada el Ministerio de Salud Pública emitió los lineamientos sobre la presentación del documento que indica: "Los lugares de atención al público donde se realicen actividades no esenciales contribuirán al cumplimiento de las medidas de bioseguridad (distanciamiento social, higiene de manos, uso de mascarilla) y solicitarán el certificado de vacunación".

Por otra parte, este jueves el Gobierno declaró que la vacunación contra la covid-19 tiene carácter obligatorio para la población como medida preventiva ante un posible agravamiento de la situación por la variante ómicron y el incremento de contagios en las últimas semanas.

Se trata del primer país de América Latina que adopta esta decisión con carácter generalizado.