Ecuador
18 sep 2025 , 16:16

Inocar descarta alerta de tsunami en Ecuador tras terremoto de 7,8 en Rusia

Un sismo de magnitud 7,8 sacudió Rusia este jueves 18 de septiembre. Mediante un boletín oficial, el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador descartó que este evento represente un riesgo de tsunami para el país.

   
  • Inocar descarta alerta de tsunami en Ecuador tras terremoto de 7,8 en Rusia
    Foto referencial a costas de Ecuador. ( Archivo )
Fuente:
Inocar
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Este jueves 18 de septiembre de 2025, un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la región este de Petropavlovsk-Kamchatsky, en la península de Kamchatka, Rusia. El movimiento telúrico se registró a las 13:58, hora local, y su epicentro se ubicó a unos 100 kilómetros al este de la ciudad, cerca del Mar de Bering.

El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar), envió un boletín oficial refiriéndose a este caso, se indicó que el evento no cumple con las condiciones necesarias para convertirse en una amenaza o riesgo de tsunami para el Ecuador.

Lea más: Terremoto de 7,8 grados sacude Rusia

Este sismo ocurre poco más de dos meses después del terremoto de magnitud 8.8 que el 30 de julio de 2025 golpeó el sur de Kamchatka, causando una serie de ondas sísmicas que afectaron no solo a las islas Kuriles en Rusia, sino también a territorios distantes como Hawái, Japón y Alaska.

Boletin oficial.
Boletin oficial. ( Inocar )
Temas
Terremoto
tsunami
sismo
alerta de tsunami
Inocar
Inocar
Ecuador
Noticias
Recomendadas