Terremoto de 7,8 grados sacude Rusia

Este jueves 18 de septiembre de 2025, un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la región este de Petropavlovsk-Kamchatsky, en la península de Kamchatka, Rusia, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se registró a las 13:58, hora local, y su epicentro se ubicó a unos 100 kilómetros al este de la ciudad, cerca del Mar de Bering.

LEA: Por qué el tsunami provocado por el megaterremoto de Rusia no ha causado más daños

El terremoto tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, lo que generalmente indica un sismo superficial, con el potencial de causar más daños a la infraestructura y a la población cercana.

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, las autoridades locales y equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas más afectadas. El Servicio Sismológico de Rusia ha emitido alertas para otras áreas de la península, en donde podrían producirse réplicas en las próximas horas.

En paralelo, las autoridades meteorológicas siguen monitoreando la posibilidad de un tsunami en el Pacífico. Aunque no se ha emitido una alerta de tsunami en este momento, la región tiene antecedentes de fenómenos de este tipo, dada su ubicación cerca de la Zona de Subducción de Kamchatka, donde las placas tectónicas del Pacífico y de Eurasia interactúan de manera constante.

Este sismo ocurre poco más de dos meses después del terremoto de magnitud 8.8 que el 30 de julio de 2025 golpeó el sur de Kamchatka, causando una serie de ondas sísmicas que afectaron no solo a las islas Kuriles en Rusia, sino también a territorios distantes como Hawái, Japón y Alaska.

LEA: Terremoto en Rusia: Un movimiento telúrico de magnitud 8.7 desata alertas de tsunami en el Pacífico

Aunque el terremoto de julio causó daños severos en la infraestructura de las islas cercanas, la magnitud del desastre fue mitigada por la distancia y por la rápida respuesta de los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, el evento dejó en evidencia la vulnerabilidad de la región ante este tipo de desastres naturales y la importancia de mantener un sistema de monitoreo constante.

En el caso del sismo de este jueves, las autoridades rusas han instado a la población a seguir las indicaciones de seguridad y evacuación, si es necesario. Los científicos advierten que la actividad sísmica en la región podría continuar durante los próximos días, debido a la compleja actividad tectónica en la zona.