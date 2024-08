La escena generó fuertes críticas hacia su persona. No obstante, Tomalá explicó que todo fue actuado , con el fin de generar que el contenido se haga viral y así el vendedor, de nombre Carlos, se haga conocido en Salinas para que más gente lo pueda ayudar.

"No se ha hecho nada malo, todo ha sido positivo. El video es netamente actuado. Él (el comerciante) autorizó que se grabe este video. Se hizo primero la ayuda social y después de haber grabado eso dije: 'no le van a parar bola al video'. Entonces le propuse grabar lo del billete falso. Para empezar, el billete no era falso. Segundo, si se dan cuenta, el señor tiene los USD 19,50 justitos. Todo estaba coordinado", contó en una entrevista con Ecuavisa.com.

En un segundo video, Ramayall 2.0 aparece con el vendedor e incluso lo lleva de compras para su hogar. Explica que Carlos suele pasar desapercibido en la parroquia José Luis Tamayo y por eso decidió actuar. "Ahora ya saben más de él y le pueden dar una ayuda".

El video sí tuvo un efecto colateral, pues fue desvinculado de su trabajo. Sin embargo, dice que no dejará de hacer labor social. "Lo repito, nunca hubo alguna mala intención", sentenció.

