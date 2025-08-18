Un incendio en una casa dejó un fallecido en el cantón Pedro Moncayo, Pichincha

Un incendio estructural dejó un fallecido la mañana de este lunes 18 de agosto en el cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha.

Las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima en el interior del inmueble. No hubo personas heridas.

La emergencia se produjo a las 05:45 en un predio ubicado en el sector Estrellita, en las calles Velasco Ibarra y Marco Reinoso.

LEA: "Auxilio, auxilio": Mujer fue asaltada con un destornillador en plena vía en el sur de Quito

Cámaras del ECU 911 registraron cómo desde el sitio se desprendía una columna de humo.

El evento fue atendido por el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo (CBPM) y la Policía Nacional.

"Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona para no interferir con el trabajo de los equipos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales", pidió el ECU 911.

LEA: Un video captó el secuestro de un hombre en Chillogallo, sur de Quito