Un incendio en una casa dejó un fallecido en el cantón Pedro Moncayo, Pichincha

Un<b> incendio</b> estructural dejó un <b>fallecido</b> la mañana de este lunes 18 de agosto en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/canton-pedro-moncayo target=_blank>cantón Pedro Moncayo</a>, provincia de Pichincha. Las autoridades encontraron el <b>cuerpo de la víctima</b> en el interior del <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/mujer-asaltada-destornillador-ferroviaria-quito-FK9950043 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/video-secuestro-hombre-chillogallo-quito-LC9949937 target=_blank></a>