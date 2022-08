Incautaron cinco bombas similares a la de Cristo del Consuelo, según Diego Ordóñez

Ordóñez no respondió respecto a por qué alias ' Morado ', quien fue señalado por el Gobierno como responsable de la explosión, no haya sido vinculado por terrorismo por la Fiscalía. Ante esa pregunta, identificó una debilidad: la falta de Inteligencia .

"Hay que fortalecer la Inteligencia"

A pesar de que planteó esa necesidad, segundos después garantizó que existe un plan aunque los efectos de la estrategia de seguridad no se verán a corto plazo.

Respecto a los pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos de que hay personal de Fuerzas Armadas y Policía vinculados al narcotráfico, dijo esas investigación aportan en la depuración de las fuerzas del orden y que hay mecanismos disciplinarios al interior de cada institución.

También ve una debilidad en cuanto a la contrainteligencia dice que hay que fortalecer y revisar internamente las medidas de confianza de los funcionarios relacionados a la seguridad.

El funcionario aprovechó para cuestionar que la cooperación de los Gobiernos Locales no se centre únicamente en la entrega de camionetas, dijo que esa no es una solución per se; haciendo referencia a los enfrentamientos entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil.

Aseguró que la última vez que se dio uniformes a los miembros de la Policía fue en 2014 y que durante este Gobierno ya se está trabajando en abastecer los equipos necesarios.

